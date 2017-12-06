НБА. 14 очков Лэня не спасли Финикс от поражения Торонто

«Торонто» – «Финикс» – 126:113 (36:23, 19:23, 42:33, 29:34)
«Торонто»: Лоури (20 + 6 подборов + 10 передач), ДеРозан (20 + 7 подборов + 8 передач), Ибака (19 + 6 подборов), Ануноби (16), Майлс (15), ВанВлит (13 + 6 передач), Пёлтль (13 + 5 подборов)
«Финикс»: Д. Букер (19 + 5 подборов + 8 передач), Лэнь (14 + 7 подборов), Дэниелс (13), Джош Джексон (13), Дадли (12), Монро (11 + 10 подборов), Уоррен (11), М. Джеймс (10)
Украинский центровой «Финикса» Алексей Лэнь, выйдя на замену, за 18 минут набрал 14 очков (6/9 двухочковых, 2/4 штрафных), совершил 7 подборов, отдал 1 передачу и поставил 1 блок-шот при 2 потерях и 3 фолах.
«Оклахома-Сити» – «Юта» – 100:94 (19:28, 20:19, 29:33, 32:14)
«Оклахома-Сити»: Уэстбрук (34 + 13 подборов + 14 передач – 7 потерь), Джордж (21), С. Адамс (20 + 9 подборов), Энтони (14 + 8 подборов)
«Юта»: Митчелл (31 + 5 перехватов), Инглс (16), Сефолоша (11 + 8 подборов + 4 перехвата), Беркс (11 + 5 передач)
«Портленд» – «Вашингтон» – 92:106 (22:24, 15:27, 29:28, 26:27)
«Портленд»: Лиллард (30 + 8 подборов + 9 передач), Амину (17 + 6 подборов), Нуркич (15 + 9 подборов + 3 блок-шота), С. МакКоллум (14 + 6 подборов)
«Вашингтон»: Бил (51), Убре (14 + 5 перехватов), М. Скотт (10 + 7 подборов)
Источник — Sport.ua
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