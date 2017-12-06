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ПУСТОВОЙ: «Если бы остался в деревне, то попал бы в тюрьму или спился»

Украинский баскетболист счастлив, что стал спортсменом

  • 06.12.2017 16:35
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Планета Баскетбол. Артем Пустовой
© Планета Баскетбол. Артем Пустовой
Украинский центровой испанского «Обрадойро» Артем Пустовой рассказал, чем бы он занимался, если бы не стал баскетболистом.
 
«Я родом из маленькой деревни, в которой не очень хорошие условия для жизни. Если бы я остался в своей деревни, то это плохо закончилось бы для меня. Вполне возможно, я угодил бы в тюрьму, занялся криминалом. Может быть, я бы спился, сидел бы у себя дома и целыми днями пил водку. На самом деле, много людей из моей местности имеют проблему с алкоголизмом.
 
Я счастлив, что мне удалось выбраться оттуда в другой город. Я начал заниматься баскетболом. Сейчас у меня есть возможность путешествовать по разным местам, посмотреть мир. У меня есть много возможностей наслаждаться своей жизнью», – сказал Пустовой.

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