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Михайла Бродського переобрано президентом ФБУ

Федерацію баскетболу реорганізували у громадську спілку

  • 06.12.2017 20:21
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ФБУ
© ФБУ
У Києві 6 грудня відбулася позачергова Конференція Федерації баскетболу України, яка мала статус установчих зборів Громадської спілки «Федерація баскетболу України». Це був другий і заключний етап у процесі реорганізації ФБУ шляхом перетворення в громадську спілку «Федерація баскетболу Україні», як того вимагає чинне законодавство.
 
«Ми не хочемо бути статистами, це реформа, ми змінюємося разом з країною», - зазначив у своєму вступному слові Президент ФБУ Михайло Бродський. Аби завершити процес реорганізації, на Конференцію прибули 28 делегатів від абсолютно усіх колективних членів ФБУ.
 
До Комісії з реорганізації ФБУ надійшла заява від Михайла Бродського про бажання балотуватися на посаду президента Громадської спілки «Федерація баскетболу України». Заяв від інших претендентів не надходило.
 
Питання поставили на голосування – усі 28 делегатів своїми мандатами висловили довіру президенту. Михайло Бродський подякував за довіру зі словами: «Я навіть не помітив, як промайнули ці 2,5 року. На жаль, в українському баскетболі мало що зроблено за часів незалежності, ми намагаємося надолужити згаяне. В цілому я задоволений, точніше у більшості питинь я задоволений, але дуже хочеться робити усе швидше, підвищувати темпи і покращуватися. Я завдячую усім Вам за довіру. Сьогодні 100% явка делегатів - це також знаковий показник».
 
Таким чином процедуру реорганізації можна вважати завершеною. Усі права і обов’язки ФБУ переходять до її правонаступника - Громадської спілки «Федерація баскетболу України». Наступне засідання найвищого органу громадської спілки носитиме назву Конгрес, а Виконавчий комітет буде головним органом управління спілки у період між конгресами.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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