Михайла Бродського переобрано президентом ФБУ

У Києві 6 грудня відбулася позачергова Конференція Федерації баскетболу України, яка мала статус установчих зборів Громадської спілки «Федерація баскетболу України». Це був другий і заключний етап у процесі реорганізації ФБУ шляхом перетворення в громадську спілку «Федерація баскетболу Україні», як того вимагає чинне законодавство.

«Ми не хочемо бути статистами, це реформа, ми змінюємося разом з країною», - зазначив у своєму вступному слові Президент ФБУ Михайло Бродський. Аби завершити процес реорганізації, на Конференцію прибули 28 делегатів від абсолютно усіх колективних членів ФБУ.

До Комісії з реорганізації ФБУ надійшла заява від Михайла Бродського про бажання балотуватися на посаду президента Громадської спілки «Федерація баскетболу України». Заяв від інших претендентів не надходило.

Питання поставили на голосування – усі 28 делегатів своїми мандатами висловили довіру президенту. Михайло Бродський подякував за довіру зі словами: «Я навіть не помітив, як промайнули ці 2,5 року. На жаль, в українському баскетболі мало що зроблено за часів незалежності, ми намагаємося надолужити згаяне. В цілому я задоволений, точніше у більшості питинь я задоволений, але дуже хочеться робити усе швидше, підвищувати темпи і покращуватися. Я завдячую усім Вам за довіру. Сьогодні 100% явка делегатів - це також знаковий показник».

Таким чином процедуру реорганізації можна вважати завершеною. Усі права і обов’язки ФБУ переходять до її правонаступника - Громадської спілки «Федерація баскетболу України». Наступне засідання найвищого органу громадської спілки носитиме назву Конгрес, а Виконавчий комітет буде головним органом управління спілки у період між конгресами.