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Евросоюз принял меры в связи с конфликтом ФИБА и Евролиги

В январе стартует проект по защите интересов европейских баскетболистов

  • 06.12.2017 20:26
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Европейская комиссия (высший орган исполнительной власти Евросоюза) подготовила специальный проект, призванный защитить интересы европейских баскетболистов, в связи с продолжающимся конфликтом ФИБА и Евролиги. Официальное заявление представлено ниже. 
 
«Европейская комиссия приняла заявку на реализацию проекта с целью защитить интересы европейских игроков. Союз баскетболистов Европы (UBE) будет сотрудничать с Советом Европы и Европейской ассоциацией профессиональных спортсменов в рамках 18-месячного проекта, который стартует в январе 2018 года. Финансирование позволит представителям UBE посещать и организовывать встречи по всей Европе с игроками, представителями клубов и другими заинтересованными сторонами. 
 
Проект начинает действовать в критический момент для европейского баскетбола, поскольку Евролига и ФИБА погрязли в споре о том, какая организация должна контролировать верхние уровни вида спорта в Европе. ФИБА пытается утвердить свою позицию, организовав «окна» на матчи сборной, накладывающиеся на календарь регулярного сезона Евролиги. Конфликт настроил национальные федерации против топовых клубов и поставил игроков в очень сложное положение между выступлением в форме национальной сборной и выполнением своих контрактов перед командой. 
 
Игроки НБА освобождаются от отборочных матчей, потому что они выступают по коллективному соглашению с НБА, которое четко определяет обязательства перед клубами лиги и имеет приоритет над правилами ФИБА», - гласит заявление.

Источник — Basket.com.ua

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