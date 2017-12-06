Евросоюз принял меры в связи с конфликтом ФИБА и Евролиги

Европейская комиссия (высший орган исполнительной власти Евросоюза) подготовила специальный проект, призванный защитить интересы европейских баскетболистов, в связи с продолжающимся конфликтом ФИБА и Евролиги. Официальное заявление представлено ниже.

«Европейская комиссия приняла заявку на реализацию проекта с целью защитить интересы европейских игроков. Союз баскетболистов Европы (UBE) будет сотрудничать с Советом Европы и Европейской ассоциацией профессиональных спортсменов в рамках 18-месячного проекта, который стартует в январе 2018 года. Финансирование позволит представителям UBE посещать и организовывать встречи по всей Европе с игроками, представителями клубов и другими заинтересованными сторонами.

Проект начинает действовать в критический момент для европейского баскетбола, поскольку Евролига и ФИБА погрязли в споре о том, какая организация должна контролировать верхние уровни вида спорта в Европе. ФИБА пытается утвердить свою позицию, организовав «окна» на матчи сборной, накладывающиеся на календарь регулярного сезона Евролиги. Конфликт настроил национальные федерации против топовых клубов и поставил игроков в очень сложное положение между выступлением в форме национальной сборной и выполнением своих контрактов перед командой.

Игроки НБА освобождаются от отборочных матчей, потому что они выступают по коллективному соглашению с НБА, которое четко определяет обязательства перед клубами лиги и имеет приоритет над правилами ФИБА», - гласит заявление.