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Рассел Уэстбрук стал автором уникального достижения

Лидер «Оклахома-Сити Тандер» установил рекорд

  • 06.12.2017 22:01
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Лидер «Оклахома-Сити Тандер» Рассел Уэстбрук является единственным игроком в истории НБА, который смог набрать по меньшей мере 200 блок-шотов, 5000 передач и 15 000 очков за первые 700 матчей карьеры. 
 
В прошлом сезоне Уэстбрук набрал средний трипл-дабл за сезон, повторив «вечный» рекорд Оскара Роберстона. В кампании 2017/18 Рассел записывает себе в актив 22,5 очков, 9,9 передач и 9,5 подборов.

Источник — Basket.com.ua

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