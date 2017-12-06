Рассел Уэстбрук стал автором уникального достижения

Лидер «Оклахома-Сити Тандер» Рассел Уэстбрук является единственным игроком в истории НБА, который смог набрать по меньшей мере 200 блок-шотов, 5000 передач и 15 000 очков за первые 700 матчей карьеры.

В прошлом сезоне Уэстбрук набрал средний трипл-дабл за сезон, повторив «вечный» рекорд Оскара Роберстона. В кампании 2017/18 Рассел записывает себе в актив 22,5 очков, 9,9 передач и 9,5 подборов.