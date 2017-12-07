НБА: результаты матчей среды

Орландо – Атланта 110:106 OT (31:23, 13:29, 30:27, 22:17, 14:10)
О: Фурнье (27), Гордон (24 + 15 подборов), Вучевич (22 + 16 подборов + 4 блок-шота), Симмонс (15), Пэйтон (6 + 6 передач) – старт; Огастин (9), Аффлало (4), Бийомбо (3), Мак (0), Айванду (0), Спейтс (0).
А: Шредер (26 + 7 передач), Принс (19), Ильясова (9 + 7 подборов), Пламли (8), Бэйзмор (4 + 7 передач) – старт; Кавано (13), Белинелли (12 + 7 подборов), Бембри (8 + 6 потерь), Тэйлор (4), Бэббит (3).
Индиана – Чикаго 98:96 (20:30, 19:25, 30:28, 29:13)
И: Оладипо (27 + 8 подборов + 5 потерь), Богданович (17), Коллисон (14), Тернер (11 + 7 подборов + 6 передач + 4 блок-шота), Янг (10 + 9 подборов) – старт; Джозеф (7), Стивенсон (6), Сабонис (6), Янг (0), Лиф (0).
Ч: Данн (18 + 6 передач), Лопес (16), Валентайн (15 + 8 подборов), Маркканен (11), Холидэй (7) – старт; Портис (12 + 7 подборов), Нваба (11), Ципзер (6), Грант (0).
Кливленд – Сакраменто 101:95 (19:22, 29:35, 25:21, 28:17)
К: Джеймс (32 + 11 подборов + 9 передач + 7 потерь), Лав (18 + 13 подборов), Джей Ар Смит (6), Краудер (4), Кальдерон (0) – старт; Грин (17), Корвер (15), Фрай (5), Уэйд (4 + 6 передач), Осман (0).
С: Рэндолф (18 + 10 подборов + 6 передач), Джордж Хилл (10), Фокс (6), Сэмпсон (6 + 16 подборов), Темпл (5) – старт; Хилд (17), Мэйсон (15), Куфос (8), Богданович (5), Картер (5).
Бостон – Даллас 97:90 (24:26, 23:31, 23:16, 27:17)
Б: Ирвинг (23), Хорфорд (17 + 8 подборов + 8 передач), Тэйтум (17 + 10 подборов), Смарт (2), Бэйнс (2) - старт; Оджолей (0), Ябуселе (3), Тайс (7 + 11 подборов), Надер (3), Розир (12 + 9 подборов), Ларкин (11)
Д: Барнс (19 + 7 подборов), Новицки (16), Клебер (13 + 5 блокшотов), Смит-мл. (12), Мэттьюз (7) - старт; Пауэлл (2 + 7 подборов), Межри (0), Харрис (4), Бареа (9), Феррелл (8 + 7 подборов)
Нью-Йорк – Мемфис 99:88 (23:32, 26:17, 27:18, 23:21)
НЙ: Ли (24), Порзингис (18), Кантер (12 + 12 подборов), Джек (10 + 10 передач), Томас (8) - старт; МакДермотт (5), Бизли (14), О'Куинн (0), Нтиликина (8), Дотсон (0)
М: Газоль (17 + 8 подборов), Эванс (15), Грин (6), МакЛемор (2), Брукс (0) - старт; Мартин (9), Эннис (7), Парсонс (13), Дэвис (0), Чалмерс (14), Харрисон (5)
Шарлотт – Голден Стэйт 87:101 (18:26, 20:27, 30:26, 19:22)
Ш: Уокер (24), Батюм (15), Ховард (14 + 7 подборов), Уильямс (7), Кидд-Гилкрист (6) - старт; Камински (0), О'Брайант (0), Бэйкон (0), Зеллер (6 + 8 подборов), Картер-Уильямс (4), Лэмб (6), Грэм (5), Монк (0)
ГС: Дюрант (35 + 11 подборов + 10 передач), Томпсон (22), Кук (8), Пачулия (0), Белл (0) - старт; Уэст (6), Луни (2), Каспи (2), Игудала (8 + 8 подборов), МакГи (4), Ливингстон (4), Янг (10)
Милуоки – Детройт 104:100 (30:27, 30:24, 16:25, 28:24)
М: Адетокумбо (25 + 9 подборов - 5 потерь), Бледсоу (22), Миддлтон (21), Хенсон (10), Снелл (3) - старт; Мэйкер (0), Брогдон (10), Лиггинс (2), Вон (11)
Д: Драммонд (27 + 20 подборов), Харрис (21), Брэдли (20), Джексон (14), Джонсон (2 + 8 подборов) - старт; Морленд (3), Толливер (3), Смит (4), Кеннард (6)
Новый Орлеан – Денвер 123:114 (33:33, 34:33, 30:25, 26:23)
НО: Казинс (40 + 22 подборов + 4 блокшотов - 6 потерь), Холидэй (27 + 7 передач), Мур (14), Рондо (11 + 7 передач), Каннингем (7) - старт; Миллер (9), Ашик (2), Нельсон (5), Аллен (8)
Д: Харрис (24), Бартон (15 + 7 подборов), Мюррэй (15), Чендлер (8), Фарид (6) - старт; Эрнангомес (3), Лайлс (10 + 11 подборов), Пламли (8 + 6 фолов), Мудиай (17), Бизли (8)
Сан-Антонио – Майами 117:105 (27:35, 30:23, 29:24, 31:23)
СА: Олдридж (18), Гэй (16 + 7 подборов), Грин (12), Газоль (12), Паркер (10 + 9 передач) - старт; Бертанс (7), Миллс (13), Пол (2), Форбс (17), Джинобили (10)
М: Уэйтерс (22), Ричардсон (19), Джонсон (9), Драгич (8), Олиник (5 + 8 подборов) - старт; Уинслоу (5), Адебайо (6), Джонсон (25), Эллингтон (6)
Клипперс – Миннесота 107:113 (22:29, 27:33, 31:26, 27:25)
К: Риверс (23), Джордан (18 + 21 подборов), Джонсон (9), Галлинари (7), Уильямс (3) - старт; Харрелл (8), Уилсон (5), Деккер (2), Эванс (5), Уильямс (23 + 8 передач), Торнуэлл (4)
М: Таунс (21 + 12 подборов + 4 блокшотов), Батлер (19 + 8 подборов + 8 передач), Тиг (19 + 7 передач), Гибсон (16 + 14 подборов), Уиггинс (16) - старт; Дженг (8), Джонс (3), Кроуфорд (11)
Источник — Basket.com.ua
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