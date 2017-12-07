НБА: результаты матчей среды

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Шахтер сравнялся с Динамо по числу выходов из группы 11:43 — Игорь Петров Я вам даже больше скажу... Шахтёр в это трансферное окно продаст за приличные деньги кого-то из л...

Заря — Атлетик. Анонс 11:40 — Удачи Заре! Удивите букмекеров, а то уж совсем в Зарю не верят.

Сегодня Вида попрощается с Динамо 11:35 — Сергей Тонковид шуруй с свій Бешикташ. При жеребкувані Шахтарю випаде нагода зіграти з турками і вони Вас дрюкнут...