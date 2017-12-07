НБА. Кливленд выиграл 13 матчей подряд, повторив клубный рекорд

Для «Кливленда» победа над «Сакраменто» стала уже 13-й подряд в текущем регулярном чемпионате. Таким образом, «Кэвс» повторили рекорд команды по продолжительности победной серии.
Ранее «Кливленду» дважды удавалось выиграть по 13 поединков кряду в сезонах 2008-09 и 2009-10. Во всех трех случаях за команду выступал форвард ЛеБрон Джеймс.
Источник — Планета Баскетбол
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