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НБА. Кливленд выиграл 13 матчей подряд, повторив клубный рекорд

После неудачного старта, «Кэвс» продолжают борьбу за лидерство в Восточной конференции

  • 07.12.2017 17:15
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Для «Кливленда» победа над «Сакраменто» стала уже 13-й подряд в текущем регулярном чемпионате. Таким образом, «Кэвс» повторили рекорд команды по продолжительности победной серии.

Ранее «Кливленду» дважды удавалось выиграть по 13 поединков кряду в сезонах 2008-09 и 2009-10. Во всех трех случаях за команду выступал форвард ЛеБрон Джеймс.

Источник — Планета Баскетбол

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