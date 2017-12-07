НБА. Кливленд выиграл 13 матчей подряд, повторив клубный рекорд

Мне вообще показалось, что он пьяным на эфир пришел. Вел себя как то неадекватно все время.

Я думав VPN для того і створений щоб не палитись, і не палити своє місцеЗнаходження. Не можу,...

Да в целом все норм сказал. Ну про выиграть ЛЧ может и загнул и про 100 лямов за Исмаили, а так -...

Вася , що ти куриш ??)))

Віталік, виключи впн) не палися)

Горець звинувачує фанів Динамо що Шевчук намолов дурниць