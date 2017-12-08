Алексей Лэнь вышел на 9-е место в списке рекордсменов Финикса

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Юрий ВЕРНИДУБ: «Мы пропускаем мячи, которые нельзя пропускать» 13:22 — Andy_P - ну позорищем это не назвать, группа не из слабых, место не последнее, никто из группы Зарю не г...

В Одессе появится главная городская спортивная арена за 90 млн гривен 13:19 — sergrey4 Деньги из трёх источников. А откуда они там возникают - неважно, главное руководить их распределе...

Таблица коэффициентов УЕФА: итог первой части сезона 13:15 — igoreus-barmaleus-11 не смотрим, выздоравливаем. 13:13 — sergbarsa странно Италия 3-я!! в этом рейтинге клубном а сборная на ЧМ не едет 13:11 — sergbarsa у Испании все без потерь идут 7 из 7 дальше