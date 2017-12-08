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Алексей Лэнь вышел на 9-е место в списке рекордсменов Финикса

Украинский баскетболист сделал 303 блок-шота, выступая за клуб

  • 08.12.2017 11:51
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ukrainianwall.com. Алексей Лэнь
© ukrainianwall.com. Алексей Лэнь
Украинский центровой «Финикс Санз» Алексей Лэнь исполнил 3 блок-шота в матче регулярного чемпионата НБА против «Вашингтон Уизардс». 
 
Таким образом, Лэнь смог обойти Гара Херда (303 блок-шота) и выйти на 9-е место в списке лучших блокирующих за всю историю франшизы «Санз». 

Источник — Basket.com.ua

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