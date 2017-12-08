В Одессе появится главная городская спортивная арена за 90 млн гривен

Спорт всегда был важной частью жизни Южной Пальмиры. Одесситы – преданные болельщики, которые поддерживают свои команды и в хорошие, и в тяжелые времена. В последнее время спортивная сфера в Одессе, и в частности баскетбол переживали не лучшие времена, но постепенно ситуация стала меняться в лучшую сторону. О том, какая работа уже проделана и, что еще планирует для развития баскетбола в Одессе городская власть, рассказал заместитель мэра Одессы Павел Вугельман.



- Павел Владимирович, в последние несколько лет городская власть действительно стала больше внимания уделять развитию, а точнее возрождению баскетбола в Одессе. Расскажите, чего уже удалось добиться?

- Я уже 15 лет поддерживаю баскетбол в Одессе, поэтому неплохо разбираюсь в данной отрасли. Еще будучи студенческим мэром проводил всевозможные стритбольные турниры. Несколько лет назад мне предложили возглавить городскую федерацию баскетбола, и с того момента вместе командой Геннадия Леонидовича Труханова мы начали строить уличную спортивную инфраструктуру.

Построили современную баскетбольную площадку в Старобазарном сквере, где есть трибуны, табло, и все лето там регулярно проводятся турниры. Открыли одну площадку на Трассе здоровья и одну в парке Победы, в спальных районах города появилось большое количество баскетбольных полей. Еще пять лет назад в Одессе вообще не было уличных баскетбольных площадок. Сегодня существует минимум три, которые полностью соответствуют всем стандартам.



Когда я возглавил городскую федерацию баскетбола, мы решили, что будем не просто возрождать баскетбол в Одессе, но и выстраивать пирамиду по выращиванию профессиональных спортсменов. Чтобы дети со школьной скамьи понимали, что это такое и видели перспективу: старшие группы, студенческая лига, U18 и наконец – профессиональные команды. Таковых у нас в городе сегодня две: «Бипа Одесса» и «Интерхим». Если два года назад «Бипа-Одесса» занимала практически последнее место в турнирной таблице, то в прошлом году мы поднялись на пятое место, а в этом сезоне будем бороться за медали.



Кстати на днях Вадим Пудзырей, который 2,5 года является главным тренером возрожденный баскетбольной команды, получил предложение работать в национальной сборной Украины. Помимо этого он является главным тренером категории U 18, которые сегодня также играют на национальном уровне. Для нас это событие одновременно и печально, и символично. Мы рады, что он идет на повышение, но договорились, что будем рекомендовать его на пост председателя городской федерации баскетбола. Вскоре будут выборы, и я думаю, его кандидатуру поддержат.



- Результаты действительно радуют, а что можете рассказать о планах на ближайшее будущее?

- Недавно мэр предложил мне заняться еще одним дополнительным направлением – департаментом спорта. Меня данная перспектива заинтересовала, потому что у нашего города большой потенциал. Одесса в последнее время славится своими спортсменами и достижениями, но для улучшения результатов очень важно развивать инфраструктуру наших спортивных школ. Одна из ключевых задач, которые мы ставим на будущий сезон – начало строительства универсального спортивного комплекса – главной арены города. Пока обсуждается место, где этот комплекс будет располагаться, возможно, по дороге на поселок Котовского, где есть участок земли, который принадлежит городу.



Сейчас федерация баскетбола во главе с Михаилом Бродским и профильным министерством разработали программу, по которой федерация, министерство, областная и городская власть могут объединить свои усилия и реализовать этот проект стоимостью 90 млн грн. Аналогичные комплексы уже существуют в Европе с таким же бюджетом. Это единый проект, который может быть имплементирован в трех пилотных городах Украины. Мы подали заявку и попали в число избранных. Суть заключается в том, что из необходимых 90 млн гривен, 30 млн выделяется из госбюджета, 30 млн - из областного и 30 млн гривен из городского. Если все будет проходить гладко, то через два года мы получим новую современную арену.