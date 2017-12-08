Запоріжжя-ZOG на виїзді виграло у Політехніка

Хід гри

Матч розпочався з ривка гостей, які завдяки двом дальним у виконанні Ткачука оформили лідерство 11:5 і відправили господарів на тайм-аут. Завдяки швидкому баскетболу запоржіці за стартові 5 хвилин набрали 17 очок, однак господарі за рахунок індівідуальних дій другу половину чверті провели вдаліше і зуміли нівелювати відставання.

У другій чверті харків’яни, у складі яких 40 із 42 очок за стартові 20 хвилин набрала стартова п’ятірка, двічі виходили вперед однак останнє слово залишилося за гостями, які виграли половину +3 завдяки кращому відсотку реалізації кидків з гри.

Третя чверть залишилася за Запоріжжям, гравці якого в чисту переграли опонентів. Гості за 10 хвилин пропустили лише 9 очок, набравши при цьому 23. Ткачук і Щепкін за підтримки Анісімова та Овдеєнка вели гру команди в атаці, а харків'яни продовжували погіршувати свої кидкові показники, що вилилося для них в «-17» перед початком четвертої десятихвилинки.

У заключній чверті команда Тимура Арабаджи включила пресинг, який приніс свої плоди. Запорожці перестали забивати, а харків'яни, навпаки додали у нападі та почали поїдати очковий дефіцит. Однак на те, щоб довести камбек до кінця Політехніку банально не вистачило часу, а триочкове влучання форварда гостей Ворніка поставило крапку в цьому матчі.

Запоріжжя оформило першу виїзну перемогу в сезоні, взявши у Політехніка реванш за домашню поразку в першому колі.

«Політехнік» - «Запоріжжя-ZOG» 76:84 (26:27, 16:18, 9:23, 25:16)

«Політехнік»: Йованович 24 + 4 передачі, Козлов 6, Барнс 11 + 7 передач, Рочняк 13 + 6 підбирань, Вуйович - старт; Рудаков 2, Кузнецов, Тарасенко 4 + 8 підбирань, Остоджіч 0 + 4 підбирання

«Запоріжжя-ZOG»: Ткачук 17 + 4 підбирання + 6 передач, Щепкін 21, Овдеєнко 8 + 4 передачі, Нікітін 6, Анісімов 9 + 5 підбирань - старт; Буц 10 + 6 підбирань, Ворнік 3, Кожем'якін 6, Кондраков 4.

Наступний матч

«Запоріжжя-ZOG» свій наступний матч зіграє на виїзді 10 грудня проти лідера чемпіоната «Дніпра», а «Політехнік» у цей же день вдома прийматиме «Миколаїв».