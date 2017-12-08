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Дніпро без проблем розібрався з Миколаєвом

Лідер чемпіонату здобув дуже впевнену перемогу з рахунком 102:80

  • 08.12.2017 22:16
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Хід гри
 
Мінімальний натяк на боротьбу в цьому матчі зник вже за п'ять хвилин після його початку. «Дніпро» ще в стартовій чверті включив максимальні оберти в атаці, перетворивши першу половину матчу на суцільний ривок, який увінчався для підопічних Дениса Журавльова солідною перевагою ще перед великою перервою. 
 
Мішула набрав 15 очок за першу половину, а Тимофеєнко у фірмовому для себе стилі встигав допомогти команді усюди. «Миколаїв» просто не витримував швидкостей, які йому запропонував суперник, отримавши 19 очок відставання вже за підсумками 20 хвилин гри - «Дніпро» за першу половину набрав 57 балів.
 
Господарі і не думали зупинятися і після великої перерви, набравши ще 35 очок лише за третю чверть! За 30 хвилин господарі реалізували 17 з 30 триочкових, а їх лідерство перед заключним відрізком гри досягло 35 очок.
 
В результаті ні про яку боротьбу мови вже не йшло - єдиною інтригою було, чи зуміє «Дніпро» оновити рекорд результативності сезону, який належав «Хіміку» (105 очок в матчі з «Запоріжжям»). На заключну десятихвилинку Журавльов випустив гравців лавки, які помітно зменшили оберти в атаці. Четверту чверть «Дніпро» програв з рахунком 10:23 що не завадило лідеру чемпіонату здобути дуже впевнену перемогу з рахунком 102:80.
 
«Дніпро» - МБК «Миколаїв» - 102: 80 (30:21, 27:16, 35:20, 10:23)
 
«Дніпро»: Вільховецький 4 + 9 передач, Мішула 26 + 7 передач, Ревзін 9 + 8 підбирань + 4 перехоплення, Глєбов 12, Тимофеєнко 22 + 8 підбирань + 6 передач + 3 перехоплення - старт; Шундель 4, Закурдаєв 9, Санон 3, Шевченко 3 + 7 підбирань, Мироненко 10.
 
«Миколаїв»: Тонченко 0 + 4 передачі, Шостуха 7, Носков 11, Онуфрієв 8, Кушніров 10 + 12 підбирань + 4 передачі - старт; Іванов 7 Анікієнко 4 + 10 підбирань, Давидюк 7 + 6 підбирань, Бобров 6 Мусієнко 7 Попов 13 - 5 втрат.
 
Наступний матч
 
«Дніпро» наступну гру у Суперлізі Парі-Матч проведе вдома 10-го грудня проти «Запоріжжя», а «Миколаїв» у цей же день на виїзді гратиме проти харківського «Політехніка».

Источник — Федерация баскетбола Украины

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