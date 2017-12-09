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НБА. Результаты матчей пятницы

Вчера в НБА состоялись восемь встреч регулярного сезона

  • 09.12.2017 10:07
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AP. Шарлотт – Чикаго
© AP. Шарлотт – Чикаго
Детройт – Голден Стэйт 98:102 (24:30, 26:16, 17:31, 31:25)
Д: Брэдли (25), Джексон (16), Харрис (11), Драммонд (8 + 17 подборов), Джонсон (2 + 4 перехватов) - старт; Толливер (10), Марьянович (10), Смит (6), Кеннард (4), Гэллоуэй (6)
ГС: Дюрэнт (36 + 10 подборов + 7 передач + 5 блокшотов), Томпсон (21), Ливингстон (10), МакГи (2), Грин (2 + 13 передач + 6 блокшотов) - старт; Белл (4), Уэст (11), Каспи (2), Луни (0), Игудала (5), Кук (7), Янг (2)
 
Шарлотт – Чикаго 111:119 OT (25:31, 27:21, 27:23, 27:31, 5:13)
Ш: Ховард (25 + 20 подборов + 6 блокшотов), Уокер (20), Уильямс (17 + 9 подборов), Кидд-Гилкрист (15 + 7 подборов), Батюм (9 + 10 передач) - старт; О'Брайант (2), Бэйкон (2), Картер-Уильямс (2), Лэмб (4), Грэм (12), Монк (3)
Ч: Маркканен (24 + 12 подборов), Данн (20 + 12 передач), Лопес (19 + 10 подборов + 6 фолов), Холидэй (17 + 8 подборов), Валентайн (7) - старт; Портис (9), Миротич (6), Ципзер (0), Нваба (11), Грант (6)
 
Орландо – Денвер 89:103 (25:14, 23:35, 22:32, 19:22)
О: Симмонс (21), Вучевич (21 + 17 подборов + 4 блокшотов), Гордон (14), Пэйтон (11), Аффлало (6) - старт; Спейтс (2), Айвунду (2), Бийомбо (4), Огастин (6), Мак (0), Хезонья (2)
Д: Бартон (19 + 4 перехватов), Харрис (12), Чендлер (11), Пламли (6), Мюррэй (2) - старт; Фарид (20 + 10 подборов), Лайлс (3), Мудиай (18), Бизли (12)
 
Индиана – Кливленд 106:102 (32:33, 25:30, 32:23, 17:16)
И: Оладипо (33 + 8 подборов), Тернер (15 + 7 подборов), Янг (13 + 8 подборов), Богданович (10), Коллисон (6) - старт; Лиф (0), Сабонис (9 + 9 подборов), Джозеф (12), Уилкинс (1), Стивенсон (7 + 7 подборов)
К: Джеймс (29 + 10 подборов + 8 передач), Лав (20 + 7 подборов), Смит (15), Кальдерон (9), Краудер (6) - старт; Фрай (2), Грин (7), Осман (2), Уэйд (9), Корвер (3)
 
Новый Орлеан – Сакраменто 109:116 OT (25:24, 28:23, 29:30, 20:25, 7:14)
НО: Казинс (38 + 11 подборов - 8 потерь), Дэвис (18), Кларк (15), Холидэй (14), Мур (8) - старт; Миллер (7), Каннингем (6), Ашик (0), Нельсон (3)
C: Рэндольф (35 + 13 подборов), Фокс (14), Хилл (9), Сэмпсон (3), Темпл (2) - старт; Папаяннис (6), Куфос (3 + 7 подборов), Мэйсон (12), Картер (6), Хилд (18 + 7 подборов), Богданович (8 + 4 перехватов)
 
Мемфис – Торонто 107:116 (34:25, 28:32, 31:35, 14:24)
М: Эванс (27), Газоль (20 + 7 подборов), Харрисон (6 + 7 передач), Грин (4), Брукс (2) - старт; Эннис (7), Парсонс (15), Дэвис (9), Чалмерс (7), МакЛемор (10)
Т: ДеРозан (26 + 7 подборов), Ибака (21), Лоури (16 + 8 передач), Валанчюнас (8 + 8 подборов), Ануноби (8) - старт; Сиакам (8), Майлз (0), Пауэлл (9), Пелтль (8 + 7 подборов), ВанВлит (12)
 
Милуоки – Даллас 109:102 (22:25, 27:29, 28:24, 32:24)
М: Миддлтон (31), Адетокумбо (27 + 11 подборов), Бледсоу (24), Хенсон (4 + 7 подборов), Пэйтон-мл. (0) - старт; Мэйкер (4 + 8 подборов), Брогдон (14), Вон (3), Лиггинс (2)
Д: Мэттьюз (29), Барнс (18 + 8 подборов), Новицки (11), Клебер (7), Феррелл (5) - старт; Пауэлл (15), Межри (0), Харрис (7), Бареа (8), Кливленд (2)
 
Сан-Антонио – Бостон 105:102 (26:31, 30:24, 21:27, 28:20)
СА: Олдридж (27 + 10 подборов), Гэй (15 + 8 подборов), Газоль (14 + 11 подборов), Паркер (11), Грин (6) - старт; Бертанс (7), Миллс (8), Пол (0), Форбс (6), Джинобили (11)
Б: Ирвинг (36), Тэйтум (20 + 8 подборов), Браун (15), Бэйнс (4), Хорфорд (2 + 9 подборов) - старт; Оджолей (0), Моррис (5), Тайс (3), Смарт (4 + 6 фолов), Розир (13 + 4 перехватов)

ВОСТОК:


ЗАПАД:

Источник — Sport.ua

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