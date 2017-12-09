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Максим Івшин – гравець команди з Мозамбіку

Українець перейшов до «Ферровіаріо Бейра»

  • 09.12.2017 10:53
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ФБУ. Максим Ившин
© ФБУ. Максим Ившин
Український центровий Максим Івшин, який найбільш відомий на батьківщині своїми виступами за «Черкаські Мавпи» та «Азовмаш» - погодив контракт з мозамбікським «Ферровіаріо Бейра».
 
Наразі його команда розташована на другій сходинці у чемпіонаті Мозамбіку.
 
У минулому сезоні бігмен грав за команду з Черкас, де за 18 матчів в середньому записував до свого активу 5.1 балів та 2.6 підбирань.
 
Варто відзначити, що раніше Максим долучався і до виступів за збірну України (2006-2008), а також  захищав кольори команди U-20 (2004-2006).

Источник — Федерация баскетбола Украины

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