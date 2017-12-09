Максим Івшин – гравець команди з Мозамбіку

Український центровий Максим Івшин, який найбільш відомий на батьківщині своїми виступами за «Черкаські Мавпи» та «Азовмаш» - погодив контракт з мозамбікським «Ферровіаріо Бейра».

Наразі його команда розташована на другій сходинці у чемпіонаті Мозамбіку.

У минулому сезоні бігмен грав за команду з Черкас, де за 18 матчів в середньому записував до свого активу 5.1 балів та 2.6 підбирань.

Варто відзначити, що раніше Максим долучався і до виступів за збірну України (2006-2008), а також захищав кольори команди U-20 (2004-2006).