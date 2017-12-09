Будівельник в овертаймі здобув перемогу у Черкасах

Хід гри

«Черкаські Мавпи» видали сильну першу десятихвилинку! Хороший відсоток реалізації дальніх та середніх кидків, емоції від Джефферсона та вигране підбирання – всі ці фактори дозволили черкасцями перемогти у першому періоді з рахунком 25:18 та дещо приголомшити номінального фаворита цього поєдинку.

В наступній десятихвилинці команда Володимира Коваля зуміла зібратися та відповісти власним ривком, завдяки якому «Будівельник» був вже на відстані однієї атаки від Черкас, проте після цього в господарів знову ввімкнувся нестримний американський бігмен – Марвін Джефферсон, який знову віддалив власну команду на більш безпечну відстань. 45:38 після першої половини гри у Черкасах.

В другій половині матчу кияни почали методично скорочувати відставання у рахунку і раз-по-раз наближалися до команди Максима Міхельсона практично у притул.

В четвертій чверті матчу, коли здавалося б в киян не було шансів після чергового ривка від Кольченка та компанії – черкасці самі собі привезли проблеми. На останній хвилині періоду дві в ряд втрати після введення м’яча з-за бокової дали надію Будівельнику. За 1.8 секунди до фінальної сирени при рахунку 76:73 чинний кращий гравець місяця забивав надзвичайно складний та ефектний баззер з периметру – 76:76.

У овертаймі господарі паркету фізично та морально підсіли на фоні піднесених суперників та практично без супротиву поступилися за підсумком матчу – 83:89.

БК «Черкаські Мавпи» – БК «Будівельник» – 83:89 OT (25:18, 20:20, 12:16,19:22, 7:13)

БК «Черкаські Мавпи»: Кольченко – 21оч, пб; Джефферсон – 13оч, 13пб, 3пх.

БК «Будівельник»: Дугат – 29оч, 6пб; Отверченко – 16оч.

Герой матчу

Справжнім Героєм з великої літери сьогодні став американський захисник будівельників – Генрі Дугат. На тлі невиразної командної гри саме Дугат повів команду за собою та в підсумку привів до перемоги своїми влучними кидками в найбільш відповідальні моменти.