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Будівельник в овертаймі здобув перемогу у Черкасах

Столичний клуб переміг зусиллями кращого гравця листопада – Генрі Дугата

  • 09.12.2017 20:16
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fbu.ua
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Хід гри
 
«Черкаські Мавпи» видали сильну першу десятихвилинку! Хороший відсоток реалізації дальніх та середніх кидків, емоції від Джефферсона та вигране підбирання – всі ці фактори дозволили черкасцями перемогти у першому періоді з рахунком 25:18 та дещо приголомшити номінального фаворита цього поєдинку.
 
В наступній десятихвилинці команда Володимира Коваля зуміла зібратися та відповісти власним ривком, завдяки якому «Будівельник» був вже на відстані однієї атаки від Черкас, проте після цього в господарів знову ввімкнувся нестримний американський бігмен – Марвін Джефферсон, який знову віддалив власну команду на більш безпечну відстань. 45:38 після першої половини гри у Черкасах.
В другій половині матчу кияни почали методично скорочувати відставання у рахунку і раз-по-раз наближалися до команди Максима Міхельсона практично у притул.
 
В четвертій чверті матчу, коли здавалося б в киян не було шансів після чергового ривка від Кольченка та компанії – черкасці самі собі привезли проблеми. На останній хвилині періоду дві в ряд втрати після введення м’яча з-за бокової дали надію Будівельнику. За 1.8 секунди до фінальної сирени при рахунку 76:73 чинний кращий гравець місяця забивав надзвичайно складний та ефектний баззер з периметру – 76:76.
 
У овертаймі господарі паркету фізично та морально підсіли на фоні піднесених суперників та практично без супротиву поступилися за підсумком матчу – 83:89.
 
БК «Черкаські Мавпи» – БК «Будівельник» – 83:89 OT (25:18, 20:20, 12:16,19:22, 7:13)
 
БК «Черкаські Мавпи»: Кольченко – 21оч, пб; Джефферсон – 13оч, 13пб, 3пх.
 
БК «Будівельник»: Дугат – 29оч, 6пб; Отверченко – 16оч.
 
Герой матчу
 
Справжнім Героєм з великої літери сьогодні став американський захисник будівельників – Генрі Дугат. На тлі невиразної командної гри саме Дугат повів команду за собою та в підсумку привів до перемоги своїми влучними кидками в найбільш відповідальні моменти.
 

Источник — Федерация баскетбола Украины

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