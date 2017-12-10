Сергей Гладырь показал лучшую игру в зарубежной карьере

Украинский атакующий защитник «Монако» Сергей Гладырь в матче против «Дижона» (99:71) сумел показать свою лучшую игру в карьере.
29-летний баскетболист сборной Украины в поединке регулярного чемпионата Франции вышел в стартовой пятерке и за 24 минуты на паркете набрал 30 очков, реализовав 9 из 10 трехочковых бросков, 1/1 двухочковых и 1/1 штрафных. Также Гладырь выполнил 1 подбор, отдал 2 результативные передачи и сделал 2 блок-шота при 2 потерях и 3 фолах.
Этот поединок стал рекордным для украинского свингмена сразу в двух компонентах: количество забитых мячей и количество набранных очков за всю зарубежную карьеру.
Источник — Sport.ua
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