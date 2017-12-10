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Сергей Гладырь показал лучшую игру в зарубежной карьере

29-летний украинец реализовал 9 из 10 трехочковых в матче регулярного чемпионата французской лиги

  • 10.12.2017 12:55
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twitter.com. Сергей Гладырь
© twitter.com. Сергей Гладырь
Украинский атакующий защитник «Монако» Сергей Гладырь в матче против «Дижона» (99:71) сумел показать свою лучшую игру в карьере.
 
29-летний баскетболист сборной Украины в поединке регулярного чемпионата Франции вышел в стартовой пятерке и за 24 минуты на паркете набрал 30 очков, реализовав 9 из 10 трехочковых бросков, 1/1 двухочковых и 1/1 штрафных. Также Гладырь выполнил 1 подбор, отдал 2 результативные передачи и сделал 2 блок-шота при 2 потерях и 3 фолах.
 
Этот поединок стал рекордным для украинского свингмена сразу в двух компонентах: количество забитых мячей и количество набранных очков за всю зарубежную карьеру.

Источник — Sport.ua

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