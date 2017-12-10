НБА. 48 очков Джеймса Хардена помогли Хьюстону победить Портленд

«Финикс» – «Сан-Антонио» – 101:104 (17:28, 22:24, 32:27, 30:25)
«Финикс»: М. Джеймс (25), Уоррен (24), Крисс (15 + 8 подборов)
«Сан-Антонио»: Олдридж (20 + 9 подборов), Миллс (20), Гей (16 + 9 подборов)
Украинский центровой «Финикса» Алексей Лэнь на площадку не выходил.
«Кливленд» – «Филадельфия» – 105:98 (23:24, 29:22, 26:27, 27:25)
«Кливленд»: Л. Джеймс (30 + 13 подборов + 13 передач), Джефф Грин (13 + 6 подборов), Уэйд (13)
«Филадельфия»: Ковингтон (19 + 6 подборов), Редик (19), Шарич (17 + 9 подборов + 6 передач)
«Портленд» – «Хьюстон» – 117:124 (37:31, 25:31, 36:22, 19:40)
«Портленд»: Лиллард (35 + 6 передач), С. МакКоллум (28), Аль-Фарук Амину (15 + 5 подборов)
«Хьюстон»: Харден (48 + 8 подборов), К. Пол (26 + 7 передач), Ариза (13)
«Мемфис» – «Оклахома-Сити» – 101:102 ОТ (34:19, 23:27, 9:21, 26:25, 9:10)
«Мемфис»: Т. Эванс (29 + 13 подборов), М. Газоль (22 + 6 подборов + 6 передач), МакЛемор (17)
«Оклахома-Сити»: Энтони (21 + 9 подборов), С. Адамс (21 + 9 подборов), Уэстбрук (20 + 11 подборов + 14 передач), Абринес (20)
«Клипперс» – «Вашингтон» – 113:112 (30:27, 32:22, 23:32, 28:31)
«Клипперс»: Л. Уильямс (35 + 8 передач), Галлинари (25), О. Риверс (16)
«Вашингтон»: Портер (27 + 11 подборов + 5 передач), Бил (25), М. Скотт (22 + 8 подборов)
«Атланта» – «Орландо» – 117:110 (32:22, 25:32, 32:33, 28:23)
«Атланта»: Ильясова (26), Бэйзмор (19 + 6 подборов + 7 передач), Шрёдер (18 + 7 передач)
«Орландо»: Вучевич (31 + 13 подборов + 10 передач), Д. Симмонс (29 + 7 подборов + 5 передач), Э. Пэйтон (11)
«Бруклин» – «Майами» – 89:101 (26:24, 27:26, 19:25, 17:26)
«Бруклин»: Холлис-Джефферсон (18 + 8 подборов), Динвидди (15 + 9 передач), Уайтхэд (13 + 5 подборов)
«Майами»: Г. Драгич (20 + 7 подборов), Т. Джонсон (20), Джеймс Джонсон (17 + 7 подборов)
«Милуоки» – «Юта» – 117:100 (29:19, 22:23, 32:24, 34:34)
«Милуоки»: Я. Адетонкунбо (37 + 13 подборов), Миддлтон (20 + 5 подборов + 5 передач), Бледсо (20)
«Юта»: Гобер (20 + 9 подборов), Бёркс (20 + 6 подборов), Фэйворс (14)
«Чикаго» – «Нью-Йорк» – 104:102 (27:18, 22:26, 19:26, 36:32)
«Чикаго»: Миротич (19), Данн (17 + 7 подборов + 9 передач), Маркканен (15 + 8 подборов)
«Нью-Йорк»: Порзингис (23), К. Ли (14), Кантер (10 + 11 подборов)
«Шарлотт» – «Лейкерс» – 99:110 (29:28, 27:24, 19:24, 24:34)
«Шарлотт»: К. Уокер (23), Ховард (21 + 12 подборов), М. Уильямс (13)
«Лейкерс»: Кларксон (22 + 5 подборов + 6 передач), Ингрэм (18 + 6 подборов), Колдуэлл-Поуп (15).
Источник — Sport.ua
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