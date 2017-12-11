НБА. Бостон обыграл Детройт, Торонто разобрался с Сакраменто

«Сакраменто» – «Торонто» – 87:102 (17:22, 29:32, 21:25, 20:23)
«Сакраменто»: Рэндольф (19 + 11 подборов), Богданович (15), Фокс (6 - 7 потерь), Лабиссьер (6), Темпл (0) - старт; Джексон (3), Сэмпсон (11), Куфос (4 + 8 подборов), Мэйсон (6), Картер (0), Хилд (17 - 6 потерь)
«Торонто»: ДеРозан (25 + 9 передач), Ибака (20), Лоури (15 + 12 подборов), Валанчюнас (9 + 8 подборов), Ануноби (5) - старт; Сиакам (2), Майлз (11 + 5 перехватов), Пауэлл (2), Пелтль (9), ВанВлит (4)
«Детройт» – «Бостон» – 81:91 (21:29, 16:15, 22:29, 22:18)
«Детройт»: Харрис (19 + 8 подборов), Брэдли (12), Драммонд (6 + 15 подборов), Джонсон (5), Джексон (2) - старт; Морленд (0), Толливер (15), Буллок (2), Марьянович (2), Смит (11), Кеннард (7), Гэллоуэй (0)
«Бостон»: Хорфорд (18 + 9 подборов), Ирвинг (16), Браун (12), Тэйтум (11), Бэйнс (6 + 13 подборов) - старт; Оджолей (5), Тайс (2), Смарт (12 - 5 потерь), Розир (6 + 7 подборов), Ларкин (3)
«Индиана» – «Денвер» – 126:116 OT (22:35, 37:31, 31:22, 24:26, 12:2)
«Индиана»: Оладипо (47 + 7 подборов), Тернер (24 + 8 подборов), Янг (18), Богданович (7), Джозеф (2) - старт; Лиф (0), Сабонис (14), Янг (2), Стивенсон (12)
«Денвер»: Бартон (21 + 9 передач), Харрис (21), Чендлер (18 + 8 подборов), Мюррэй (13), Пламли (7 + 9 подборов) - старт; Фарид (4 + 11 подборов), Лайлс (25), Мудиай (3), Бизли (4)
«Новый Орлеан» – «Филадельфия» – 131:124 (32:26, 34:29, 21:40, 44:29)
«Новый Орлеан»: Холидэй (34 - 6 потерь), Дэвис (29 + 8 подборов + 5 блокшотов), Казинс (23 + 9 подборов), Мур (14), Рондо (13 + 18 передач + 5 перехватов) - старт; Миллер (5), Каннингем (10), Ашик (0), Кларк (3), Аллен (0)
«Филадельфия»: Редик (28), Симмонс (27 + 10 передач - 5 потерь), Джонсон (16), Шарич (13 + 11 подборов), Луваву-Кабарро (4) - старт; Букер (16 + 9 подборов), Холмс (12 + 9 подборов), Бэйлесс (3), Коркмаз (5)
«Миннесота» – «Даллас» – 97:92 (23:24, 24:24, 24:21, 26:23)
«Миннесота»: Таунс (28 + 12 подборов - 7 потерь), Батлер (22 + 7 подборов), Уиггинс (10), Тиг (9), Гибсон (6 + 10 подборов) - старт; Дженг (4 + 7 подборов), Джонс (2), Кроуфорд (16)
«Даллас»: Барнс (19), Клебер (16), Мэттьюз (14), Новицки (10), Феррелл (10 + 7 передач) - старт; Пауэлл (0), Межри (0), Харрис (5), Бареа (16), Кливленд (2)
«Нью-Йорк» – «Атланта» – 111:107 (24:21, 27:31, 25:23, 35:32)
«Нью-Йорк»: Порзингис (30 + 8 подборов), Джек (19), Кантер (8), Томас (5), Ли (4) - старт; Бизли (1 + 6 фолов), МакДермотт (23), О'Куинн (4), Нтиликина (8), Бэйкер (9)
«Атланта»: Шредер (21), Ильясова (20), Принс (17 + 8 подборов), Бэйзмор (9), Пламли (9) - старт; Кавано (7), Бэббитт (9), Бембри (0), Тэйлор (2), Дилэйни (0), Белинелли (13)
Источник — Sport.ua
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