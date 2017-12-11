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NCAA. Михайлюк набрал 14 очков в матче с Аризоной

Украинский форвард «Аризоны Стэйт» Виталий Шибель отличился тремя очками и одним подбором

  • 11.12.2017 13:48
  • 108 просмотров
  • 1 комментария
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Bleacher Report. Святослав Михайлюк
© Bleacher Report. Святослав Михайлюк
Личная встреча двух украинцев в NCAA закончилась неоднозначно. Свингмэн «Канзаса» Святослав Михайлюк превзошел мощного форварда университета «Аризона Стэйт» Виталия Шибеля по личным показателям. Михайлюк за 35 минут на площадке набрал 14 очков (0/3 двухочковых, 3/11 трёхочковых, 5/6 штрафных), совершил 3 подбора (1 в нападении), отдал 6 передач и поставил 1 блок-шот при 4 потерях и 4 фолах.
 
У мощного форварда «Аризона Стэйт» Виталия Шибеля  3 очка (1/1 трёхочковых) и 1 подбор при 1 потере и 1 фоле за 13 минут у Шибеля. Но победу в матче со счётом 95:85 одержал «Аризона Стэйт», продлив победную серию по 8 поединков. 

Источник — Планета Баскетбол

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Комментарии
    Sadixson
    online
      Sadixson, 11.12.2017 15:06
    0
    я смотрел эту игру - это был просто провал от Свята. При том, что он получил огромное количество времени - в атаке это был в лучшем случае подыгрыш партнёрам, а то и дурацкие потери, или сквозняки на бросках(( как его тренер так долго держал понять не могу.
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