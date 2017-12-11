NCAA. Михайлюк набрал 14 очков в матче с Аризоной

Личная встреча двух украинцев в NCAA закончилась неоднозначно. Свингмэн «Канзаса» Святослав Михайлюк превзошел мощного форварда университета «Аризона Стэйт» Виталия Шибеля по личным показателям. Михайлюк за 35 минут на площадке набрал 14 очков (0/3 двухочковых, 3/11 трёхочковых, 5/6 штрафных), совершил 3 подбора (1 в нападении), отдал 6 передач и поставил 1 блок-шот при 4 потерях и 4 фолах.

У мощного форварда «Аризона Стэйт» Виталия Шибеля 3 очка (1/1 трёхочковых) и 1 подбор при 1 потере и 1 фоле за 13 минут у Шибеля. Но победу в матче со счётом 95:85 одержал «Аризона Стэйт», продлив победную серию по 8 поединков.