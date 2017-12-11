ФИБА приняла ряд фундаментальных решений по развитию баскетбола

Ну я би не сказав що у Порто і Бешикташа шансів більше чим у Шахтаря. А ось що Арсенал виграє ЛЕ ...

Эй дядя хорош хек с пальцем путать ЛЕ с ЛЧ респект шахте 1/8 ЛЧ хотелось синих тоже где-то там но...

Это скорее походило на тему: "Дайте я его хоть за горло подержу ("За двумя зайцами"...

Ага, правильно! Только пусть начнут с внимательного анализа работы арбитра с начала игры... Как о...

Если что, то они как и Ярмола, за УДАРЫ "отлетали"... , а не за слова...

"Мозамбийско" - это как? Там вроде в Шахте кроме бразильцев почти одни украинцы (не счи...