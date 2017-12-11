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ФИБА приняла ряд фундаментальных решений по развитию баскетбола

Кубок мира ФИБА-2023 пройдет в Азии

  • 11.12.2017 21:25
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Центральный совет ФИБА провел последнее заседание в 2017 году, на котором были объявлены фундаментальные решения для развития баскетбола на ближайшие годы, а также дан ответ недавнему заявлению Евролиги в отношении решения Еврокомиссии о голландских конькобежцах. 
 
Кубок мира ФИБА-2023 
 
- Филиппины, Япония, Индонезия проведут Кубок мира ФИБА-2023. Центральный совет единогласно проголосовал за их заявку, впервые в истории турнир будет приниматься более чем одной страной. Центральный совет решил, что Аргентина и Уругвай будут иметь привилегированную возможность стать кандидатом на проведение Кубка мира-2027. 
 
- Квалификация Кубка мира-​​2019 
 
72 национальных сборных по всему миру сыграли 76 игр во время "окон" в в ноябре 2017 года. Центральный совет выразил удовлетворение успешным запуском нового формата квалификационного турнира Кубка ФИБА, который является уникальным в своем роде по глобальному охвату аудитории. Этот успех стал результатом продуктивного сотрудничества между национальными федерациями, региональными и центральными офисами ФИБА. Общая посещаемость игр превысила 300 000 зрителей, заполняемость более половины арен была равно 80 или более процентов, 312 миллионов людей посмотрели матчи с помощью цифровых каналов. 
 
- Конфликт с Евролигой 
 
Совет проинформирован о недавнем решении Еврокомиссии и ознакомился с реакцией Евролиги. Совет признал, что многочисленные игроки были поставлены в позицию невозможности выступления за свою национальную сборную клубами Евролиги. Данную ситуацию уже осудили ведущие европейские национальные федерации. Получив информацию о том, что некоторые клубы оказывали давление на своих игроков и запрещали им отлучаться в национальную сборную в ноябре, Центральный совет подтвердил, что ФИБА не может начинать широкий диалог с Евролигой и ее партнерами, пока все 16 клубов Евролиги не удалят все препятствия (в контрактной или иной форме) для беспрепятственного выступления игроков в своих национальных командах. 

Источник — Basket.com.ua

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