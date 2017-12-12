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НБА. Голден Стэйт обыграл Портленд, Чикаго - Бостон

За океаном состоялся ряд поединков НБА

  • 12.12.2017 11:06
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Getty Images
© Getty Images
К вашему вниманию результаты матчей понедельника в НБА.
 
Чикаго – Бостон – 108:85 (28:29, 28:13, 22:21, 30:22)
Ч: Миротич (24 + 8 подборов), Данн (12), Холидэй (8 + 7 подборов), Лопес (7), Валентайн (2) - старт; Портис (23), Ципзер (8), Фелисио (3), Грант (8 + 9 передач), Нваба (13), Фелдер (0), Пондекстер (0)
Б: Хорфорд (15), Браун (13 + 8 подборов), Смарт (13), Бэйнс (10), Тэйтум (4 + 10 подборов) - старт; Ябуселе (0), Оджолей (0), Тайс (4), Надер (5), Розир (13), Ларкин (5)
 
Мемфис – Майами – 82:107 (23:21, 19:24, 18:25, 22:37)
М: Газоль (19), Харрисон (16), Эванс (11), Грин (10), Брукс (0) - старт; Рэбб (0), Мартин (0), Эннис (6), Хантер (2), Парсонс (9), Дэвис (7 + 7 подборов), Чалмерс (0), МакЛемор (2)
М: Драгич (19), Ричардсон (17), Джонсон (11), Уэйтерс (10), Олиник (5) - старт; Хаслем (0), Уинслоу (5), Мики (0), Адебайо (14), Джонсон (14), Эллингтон (12)
 
Оклахома-Сити – Шарлотт – 103:116 (26:34, 26:18, 22:40, 29:24)
О: Уэстбрук (30 + 7 передач), Джордж (20), Абринес (12), Адамс (11 + 10 подборов), Энтони (11) - старт; Коллисон (0), Паттерсон (5), Синглер (0), Хьюстис (5), Грант (2 + 7 подборов), Джонсон (0), Фелтон (3), Фергюсон (4)
Ш: Ховард (23 + 7 подборов), Уокер (19 + 9 передач), Уильямс (18 + 7 подборов), Кидд-Гилкрист (17 + 4 перехватов), Лэмб (14) - старт; Камински (8), О'Брайант (0), Бэйкон (2), Картер-Уильямс (1), Грэм (12), Монк (2)
 
Хьюстон – Новый Орлеан – 130:123 (35:41, 43:35, 18:27, 34:20)
Х: Капела (28 + 8 подборов + 5 блокшотов), Харден (26 + 17 передач + 6 перехватов), Пол (20 + 9 подборов), Ариза (13), Андерсон (5) - старт; Мба а Муте (0), Такер (3), Нене (8), Гордон (27)
НО: Холидэй (37 + 4 перехватов), Мур (36), Казинс (24 + 14 подборов + 8 передач), Рондо (13 + 12 подборов + 12 передач - 8 потерь), Миллер (10) - старт; Джонс (0), Ашик (0), Кларк (3)
 
Клипперс – Торонто  – 96:91(19:30, 32:23, 19:21, 26:17)
К: Риверс (15), Джордан (14 + 17 подборов), Теодосич (12 + 7 подборов), Джонсон (5), Уилсон (0) - старт; Харрелл (17), Деккер (12), Эванс (2), Торнуэлл (0 + 8 подборов), Уильямс (2), Уильямс (17)
Т: Валанчюнас (23 + 15 подборов), ДеРозан (17 + 8 передач), Ибака (17), Лоури (14 - 5 потерь), Ануноби (3) - старт; Сиакам (0), Майлз (13), Пауэлл (2), Пелтль (0), Браун (0), ВанВлит (2)
 
Голден Стэйт – Портленд – 111:104 (27:28, 33:19, 33:28, 18:29)
ГС: Дюрант (28 + 9 подборов), Томпсон (24), Каспи (11 + 9 подборов), Белл (11), Ливингстон (6) - старт; Уэст (10 + 4 блокшотов), Луни (0), Игудала (6 + 8 подборов), Кук (3), Маккоу (0), Янг (12)
П: Лиллард (39), МакКоллум (21), Тернер (10), Амину (4), Ленард (4) - старт; Дэвис (0), Вонле (4 + 9 подборов), Свэниген (0), Лэйман (8), Коллинс (9 + 7 подборов + 6 фолов), Коннотон (5)

Источник — Sport.ua

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