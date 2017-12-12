НБА. Голден Стэйт обыграл Портленд, Чикаго - Бостон

Странно, что до сих пор молчит величайший эксперт современности Витя "Генделык" Леоненк...

кто его,зачмырил?любители х@ла,и прочей козломордой нечисти...? у вас то,и футболистов таких нет,...

Ну всё ровно судья начудил , красные карточки не очем , в АПЛ такие карточки это просто смех))

ФФУ так не считает. Никаких санкций не последовало. Все готовятся к Новому году. Банкет за счет к...