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Cергей ГЛАДЫРЬ: «У сборной впереди очень важные матчи»

Блог украинского легионера «Монако» на Sport.ua

  • 12.12.2017 16:22
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Getty Images. Сергей Гладырь
© Getty Images. Сергей Гладырь
Всем привет!
 
Сел писать мой второй в сезоне блог сразу после победы над Дижоном в чемпионате. Конечно, очень приятно, что удалось внести такой большой вклад в успех. Не каждый день удается попасть столько бросков и тем более – повторить рекорд национального чемпионата. Но,  правда, я стараюсь на этом не концентрироваться. Этот матч уже история. Баскетбол такой спорт – сегодня ты бьешь рекорды, а завтра проигрываешь важный матч. Куда важнее то, что победили.
 
Раньше говорил, что мне нужно время, чтобы набрать форму, а сейчас уже чувствую себя на 100 %. Конечно, Звездан все понимал и говорил, что мои минуты и броски придут. Я и сам понимал. Играл мало, но была ясность, что я должен играть столько, насколько готов. Нужно было почувствовать уверенность, и матчи в национальной сборной мне ее дали. Почти 5 месяцев толком не играл, и тут приехал, сыграл как я это умею делать, плюс столько эмоций, энергии! Словом, получил все, что было мне необходимо. Вернулся в Монако с большей уверенностью в себе. После этого уже вот играю по 20 и больше минут за матч. Звездан рассчитывает на меня. Я это чувствую.
 
 
Очень рад, что мы сейчас на хорошем ходу. Немало матчей выигрываем с запасом, все идет очень хорошо. По правде, перед сезоном я не мог ожидать, что мы будем так сильны. В той же Лиге чемпионов, я себе думал раньше, что классно было бы попасть в четверку в группе. Думаю, не только я приятно удивлен.  Когда приехал в Монако после операции и восстановления в Бельгии, то казалось, что каждая игра в этом сезоне будет очень конкурентной для нас. А получилось так, что руководство подписало хороших ребят, мы отлично сыгрались и предстали очень крепкой командой. Может быть, у меня такое мнение сложилось на фоне предсезонки, ведь у всех другое отношение к официальным матчам, а может просто тогда первые несколько игр остро чувствовались нагрузки. Но, в любом случае – очень приятно. Сейчас этот результат уже кажется заслуженным. Особенно - наши 7/0 в Лиге чемпионов. Но здесь все понимают, что не нужно много о себе думать. В раздевалке, в команде, об этом сейчас не очень часто говорим, и думаю, что это правильно. Слишком много в баскетболе зависит от  мелочей. Мы работаем так же, как работали бы, если бы имели 3 поражения после 7 матчей.
 
Митрович тоже не думает об этой победной серии. Звездан в целом настраивает нас одинаково работать и против последней команды Франции, и против команд уровня Евролиги. Тем более, с  Каршиякой мы своим баскетболом не очень довольны. Осадок остался, ведь сделали очень много потерь ненужных, не попали свои броски. Первую половину сыграли плохо в защите, при том, что у них ключевой игрок не вышел против нас. Должны были закончить все еще в 3 четверти, но пришлось понервничать. Но победа есть победа, и, наверное, это значит, что нам есть куда добавлять. Мы увидели по ходу этого сезона, что можем меняться, когда нам нужно. Считаю, в современном баскетболе это необходимо. Как мы изменились с приходом Купера. Он поменял наши атаки, хотя у нас и так было все довольно хорошо. Во-первых, отношение защиты поменялось. Он опасен, ему уделяют больше внимания, это дает другим больше пространства. Но главное - Купер может найти передачей всегда, если партнер открыт. Когда он играет пик-н-рол с большим, если большой один, он его найдет пасом. Если кто-то идет на подстраховку вниз, то не проблема - он найдет игрока на периметре. Человек видит площадку очень уж классно. Скажу так - я с такими защитниками еще не играл. Когда мы вместе выступали в первый раз, он был хорош, но сейчас стал еще лучше. Руководство очень угадало с ним в октябре.
 
 
Сейчас наступила зима и многие начали спрашивать, жду ли я Кубка Лиги, который у нас называют Leaders Cup. Мол, вы же побеждали в нем, а ты, Сережа, был лучшим игроком. Нет – не жду! Потому что еще доехать туда нужно. А На самом деле очень тяжело будет. Все запланировано перед самым окном на матчи национальных сборных. То есть, если дойти до финала, а на меньшее мы не рассчитываем, то это игры 15, 16 и 17 февраля. Три матча за три дня! Там же играют восемь лучших команд, и если попадаешь туда, то нужно вкалывать на все 200 %. Тем более нам – обладателям титула. Психологически тоже тяжело, но физическая нагрузка - просто нереальная. Вот если брать прошлый год, то могу сказать, что мне было так тяжело раз в жизни - только когда мы играли 11 матчей за 17 дней в Словении на Евробаскете.
 
Но это же полбеды. После нужно сразу ехать на очень важный отрезок в сборной, а там нас ожидают очень сложные игры. Читал болельщиков, что мы проиграли ключевой матч. Конечно, не согласен я с этим. Это все ненужные вычисления, и это реальный баскетбол, а не игра на приставке. У всех по 4 игры еще осталось. Неизвестно, в каком состоянии будем мы, в каком турки, в каком шведы! Кто-то не верит – не вижу проблем. Пускай не верят. Это же всегда так. Мы не попадем на Чемпионат мира в 2013-м, потом сборная не выйдет из группы на Евробаскете в 2017-м. Помню, читал много прошлой зимой, что у Днепра нет шансов выиграть Кубок Украины. У каждого есть свое мнение, и каждый имеет на это право. Тем, кто верит - мы благодарны. Наверное, это такая судьба сборной Украины. Считаю, куда важнее, что весь Дворец Спорта пришел нас поддержать. А разочарование от поражений будет у фанов всегда.
 
 
Это двусторонний процесс. Я давно это понимал, и с каждым годом все более в этом уверен. Болельщики должны видеть и понимать, что мы играем не только для себя, что нам не все равно. Общение с ними - часть баскетбола. Интервью, походы в школы, мастер-классы с детьми. Если я профессионал, то это нужно, мы должны это популяризировать, особенно в Украине. Да, в свои выходные, если нужно, когда хочется поваляться на диване. Может не все хотят видеть Гладыря, но нужно подходить к этому так - начну я, и пусть другие поддерживают. Ок, нам очень далеко до НБА, но нужно пытаться выходить на уровень Франции, начиная с того, чтобы выровняться с Германией к примеру! Хотелось бы.
 
Тогда и поддерживать нас будут лучше, больше понимать баскетбол. Вот взять даже матч с Турцией - люди не привыкли к большим событиям. Собрали полный зал, много людей, но как по мне, немножко не хватало чего-то. Болели как-то сдержанно. Люди, можно сказать, не умеют пока. Нет культа спорта, и повторюсь, не только клубы и федерации, но и мы спортсмены, тоже в свое время недоработали. Но все придет с опытом. У нас в Монако тоже была ситуация интересная – в наш зал приехали болельщики клуба АЕК, 300 человек, и поначалу они были громче наших фанов в 5 раз! Уже дальше наши разогрелись, поняли, что к чему, и выровнялись. Нужен такой опыт. У нас все будет хорошо. Нужно, чтобы все были вместе – игроки, болельщики, федерация, спортивные журналисты. Мы все должны друг друга понимать и уважать.
 
Спасибо всем, кто уделил внимание прочтению и тем, кто поддержал нас в Киеве на трибунах. Поздравляю всех с наступающими праздниками. Скоро увидимся!
 

Автор — Сергей Гладырь, Sport.ua

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