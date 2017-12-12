НБА. Тони Аллен пропустит 3-4 недели из-за травмы

Свингмэн «Нью-Орлеана» Тони Аллен пропустит 3-4 недели из-за перелома левой ноги.
В нынешнем сезоне 35-летний Аллен набирает по 4.7 очка и совершает по 2.1 подбора за 12 минут в среднем за игру.
«Пеликаны» с 14 победами и 14 поражениями занимают седьмую позицию в тернирной таблице Западной конференции.
Источник — Twitter
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