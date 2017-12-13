НБА. Финикс уступил Сакраменто, Нью-Йорк в овертайме дожал Лейкерс

«Сакраменто» – «Финикс» – 99:92 (21:23, 28:28, 25:23, 25:18)
«Сакраменто»: Д. Хилл (18 + 7 подборов), З. Рэндольф (17 + 7 подборов + 5 передач), Хилд (14)
«Финикс»: Уоррен (18 + 5 подборов), М. Джеймс (17 + 5 передач), Юлис (10)
Украинский центровой «Финикса» Алексей Лэнь, выйдя на замену, за 19 минут набрал 9 очков (4/4 двухочковых, 1/1 штрафных), совершил 8 подборов (1 в нападении), отдал 3 передачи и поставил 1 блок-шот при 1 потере и 3 фолах.
«Кливленд» – «Атланта» – 123:114 (31:31, 31:17, 32:29, 29:37)
«Кливленд»: Л. Джеймс (25 + 7 подборов + 17 передач), Корвер (19), К. Лав (17 + 12 подборов)
«Атланта»: Принс (24 + 7 подборов + 6 передач), Бэйзмор (20 + 8 подборов + 5 передач), Шрёдер (14 + 5 передач)
«Даллас» – «Сан-Антонио» – 95:89 (30:23, 16:21, 21:25, 28:20)
«Даллас»: Х. Барнс (17 + 6 подборов), Феррелл (16 + 8 подборов), Бареа (16 + 6 подборов + 6 передач)
«Сан-Антонио»: Олдридж (23 + 13 подборов), Гей (21 + 5 подборов), К. Леонард (13 + 6 подборов)
«Миннесота» – «Филадельфия» – 112:118 ОТ (27:20, 24:28, 25:26, 24:26, 12:18)
«Миннесота»: Батлер (38 + 6 подборов), Уиггинс (20 + 7 подборов), Таунс (19 + 16 подборов)
«Филадельфия»: Эмбид (28 + 12 подборов + 8 передач), Редик (26), Холмс (15 + 11 подборов)
«Бруклин» – «Вашингтон» – 103:98 (30:22, 21:29, 28:27, 24:20)
«Бруклин»: Холлис-Джефферсон (16 + 12 подборов), Кэрролл (15 + 8 подборов), Крэбб (13), Зеллер (12 + 8 подборов), Динуидди (11 + 12 передач) - старт; Эйси (0), Аллен (11), Мозгов (2), Леверт (16 + 8 передач), Харрис (7)
«Вашингтон»: Бил (28), Портер (11), Моррис (6), Гортат (5 + 9 подборов), Фрэйзер (5) - старт; Скотт (8), Смит (9), Убре (12 + 9 подборов), Саторански (8), Микс (6)
«Детройт» – «Денвер» – 84:103 (18:26, 22:23, 20:31, 24:23)
«Детройт»: Джексон (12), Брэдли (6), Буллок (6), Драммонд (5 + 10 подборов - 6 потерь), Харрис (2 + 8 подборов) - старт; Толливер (3), Морленд (0), Элленсон (7), Джонсон (0), Марьянович (14), Смит (8), Гэллоуэй (18), Кеннард (3)
«Денвер»: Мюррэй (28), Чендлер (18), Пламли (10 + 13 подборов), Харрис (8 + 9 передач + 4 перехватов), Бартон (4 + 10 передач) - старт; Эрнангомес (0), Артур (5 - 5 потерь), Лайлс (20), Моррис (0), Мудиай (2), Бизли (8)
«Нью-Йорк» – «Лейкерс» – 113:109 OT (25:29, 25:22, 26:28, 23:20, 14:10)
«Нью-Йорк»: Порзингис (37 + 11 подборов + 5 блокшотов), Кантер (14 + 11 подборов), Ли (10), Томас (5), Джек (3 + 10 передач) - старт; Бизли (13), МакДермотт (10), О'Куинн (8), Нтиликина (13), Бэйкер (0)
«Лейкерс»: Колдуэлл-Поуп (24), Болл (17 + 8 подборов), Лопес (14), Ингрэм (5 + 7 подборов - 5 потерь), Нэнс-младший (5 + 9 подборов) - старт; Рэндл (13), Кузма (19), Брюэр (0), Кларксон (12), Харт (0)
Источник — Sport.ua
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