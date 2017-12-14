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НБА. 9 очков Лэня не помогли Финиксу обыграть Торонто

Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА

  • 14.12.2017 08:30
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nba.com. Алексей Лэнь
© nba.com. Алексей Лэнь

«Финикс» – «Торонто» – 109:115 (31:37, 21:21, 27:34, 30:23)
«Финикс»: Дэниелс (32), Монро (17 + 11 подборов), Уоррен (17)
«Торонто»: ДеРозан (37 + 7 подборов), Ибака (21 + 13 подборов), Валанчюнас (20 + 11 подборов)

Украинский центровой «Финикса» Алексей Лэнь, выйдя на замену, за 18 минут набрал 9 очков (3/5 двухочковых, 3/3 штрафных), совершил 6 подборов (4 в нападении), отдал 3 передачи, сделал 1 перехват и поставил 5 блок-шотов при 3 потерях и 3 фолах.

«Хьюстон» – «Шарлотт» – 108:96 (38:23, 25:26, 28:20, 17:27)
«Хьюстон»: К. Пол (31 + 7 подборов + 11 передач), Харден (21 + 8 передач), Э. Гордон (17)
«Шарлотт»: Ховард (26 + 18 подборов), Кидд-Гилкрист (18 + 11 подборов), К. Уокер (13 + 5 подборов)

«Бостон» – «Денвер» – 124:118 (30:31, 38:28, 29:33, 27:26)
«Бостон»: Ирвинг (33 + 7 передач), Джейлен Браун (26 + 5 подборов), Бэйнс (17 + 6 подборов)
«Денвер»: Г. Харрис (36 + 6 передач), Джамал Маррэй (28 + 10 подборов), Мэйсон Пламли (15 + 6 подборов)

«Индиана» – «Оклахома-Сити» – 95:100 (27:22, 19:29, 23:22, 26:27)
«Индиана»: Оладипо (19 + 5 подборов + 6 передач), Боян Богданович (15), Д. Коллисон (14)
«Оклахома-Сити»: С. Адамс (23 + 13 подборов), Абринес (14), Энтони (12 + 5 подборов), Джордж (12 + 5 передач), Уэстбрук (10 + 17 подборов + 12 передач)

«Вашингтон» – «Мемфис» – 93:87 (22:12, 19:17, 19:28, 33:30)
«Вашингтон»: Бил (18 + 7 передач), Портер (14 + 9 подборов), Уолл (13)
«Мемфис»: Э, Харрисон (20 + 7 передач), ДжаМайкл Грин (15 + 15 подборов), М. Газоль (15 + 10 подборов)

«Майами» – «Портленд» – 95:102 (33:21, 27:29, 19:20, 16:32)
«Майами»: Эллингтон (24), Уэйтерс (17), Адебайо (12 + 7 подборов)
«Портленд»: С. МакКоллум (28), Лиллард (18 + 6 передач), Аль-Фарук (15 + 13 подборов)

«Нью-Орлеан» – «Милуоки» – 115:108 (32:37, 30:26, 25:22, 28:23)
«Нью-Орлеан»: Казинс (26 + 13 подборов + 7 передач), Э. Дэвис (25 + 10 подборов + 4 блок-шота), И. Мур (21 + 5 подборов)
«Милуоки»: Я. Адетокунбо (32 + 9 подборов + 5 перехватов), Миддлтон (15 + 5 подборов + 10 передач), Хенсон (14 + 6 подборов)

«Орландо» – «Клипперс» – 95:106 (24:13, 16:32, 28:29, 27:32)
«Орландо»: Д. Симмонс (20 + 6 подборов + 8 передач), Хезонья (17 + 9 подборов), Вучевич (14 + 12 подборов)
«Клипперс»: Л. Уильямс (31 + 8 передач), Джордан (16 + 20 подборов), Деккер (12)

«Чикаго» – «Юта» – 103:100 (30:24, 19:24, 28:26, 26:26)
«Чикаго»: Миротич (29 + 9 подборов), Р. Лопес (16 + 5 передач), Данн (13 + 7 подборов + 8 передач)
«Юта»: Митчелл (32 + 6 передач), Худ (15), Рубио (14 + 6 подборов)

Источник — basket-planet.com

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