Где смотреть матчи 1/8 финала Кубка Украины по баскетболу

Сегодня, 14 декабря, состоятся 3 матча 1/8 финала Кубка Украины по баскетболу.
18:00, «Золотой Век» – «Черкаськи Мавпы»
первый матч - 69:93
18:00, «Запорожье-ZOG» – «Днепр»
первый матч - 79:102
Онлайн: YouTube, сайт ФБУ
19:00, МБК «Николаев» – «БИПА-Одесса»
первый матч - 81:82
ТВ: XSport, сайт и Facebook ФБУ
Источник — Федерация баскетбола Украины
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