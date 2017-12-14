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Где смотреть матчи 1/8 финала Кубка Украины по баскетболу

Сегодня состоятся 3 ответных поединка 1/8 финала КУ

  • 14.12.2017 11:24
  • 120 просмотров
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Метки
ФБУ
© ФБУ

Сегодня, 14 декабря, состоятся 3 матча 1/8 финала Кубка Украины по баскетболу.

18:00, «Золотой Век» – «Черкаськи Мавпы»
первый матч - 69:93

18:00, «Запорожье-ZOG» – «Днепр»
первый матч - 79:102
Онлайн: YouTube, сайт ФБУ
 
19:00, МБК «Николаев» «БИПА-Одесса»
первый матч - 81:82
ТВ: XSport, сайт и Facebook ФБУ

Источник — Федерация баскетбола Украины

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