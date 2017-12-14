Где смотреть матчи 1/8 финала Кубка Украины по баскетболу

Соплива пі...сня тут лише ти і Вадо-1976. А інші носять те що хочуть, одягаються як захочуть...

Максимов, наверное, еще и расист и гомофоб, учитывая как его заинтересовала прическа парня, котор...

Навіть жінки патла забирають, коли в спортивні ігри грають, а цей бігає, як тарзан.. Це ж реально...

Лично мне внешний вид Зидана-игрока больше нравился, чем эта сопливая пид...сня

Молодец пацан.Лишь бы играл хорошо,а на прическу пох.Лично мне нравится.Лучше смотрится,чем лысые...