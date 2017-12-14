Кубок України. БІПА, Дніпро та Мавпи вийши до чвертьфіналу

Сьогодні відбулися три ответных матчі-відповіді 1/8 финалу Кубка Українї. Відповідно до статутсу, фаворити підтвердили своє реноме та вийшли до наступної стадії турніру.

Кубок України. 1/8 фіналу. Другі матчі

МБК Миколаїв - БІПА 66:74 (21:17, 19:11, 13:22, 13:24)

Миколаїв: Тонченко 1 + 4 передачі, Шостуха 10, Носков 15 + 4 підбирання + 4 передачі - 4 втрати, Онуфрієв 5, Кушніров 16 + 10 підбирань - старт; Іванов, Анікієнко 5 + 4 підбирання, Шепіль 2, Мусієнко 2, Попов 10 + 4 підбирання.

БІПА: Артамонов 18 + 9 підбирань + 7 передач - 6 втрат, Луценко 3, Ефіанаї 13, Кривцов 2, Тищенко 12 + 6 підбирань - старт; Алфьоров 0 + 3 передачі, Бєліков 16 + 9 підбирань, Тихонов 2 + 6 підбирань, Балабан 1, Воєвода 2, Волчанов 2

Перший матч - 81:82.

Запоріжжя-ZOG - Дніпро 68:83 (8:17, 30:18, 18:22, 12:26)

Запоріжжя: Ткачук, Щепкін 16, Овдєєнко 2 + 5 підбирань, Нікітін, Буц 9 + 6 підбирань - старт; Анісімов 10 + 7 підбирань, Ясиненко, Теряник 5 + 4 передачі, Ворник 12 + 6 підбирань, Кондраков 13 + 6 передач

Дніпро: Мішула, Вільховецький 8 + 5 передач, Глєбов, Ревзін 10 + 4 передачі, Тимофеєнко 14 + 9 підбирань - старт; Шундель 6 + 5 підбирань, Закурдаєв 10 + 6 підбирань, Шевченко 9

Перший матч - 79:102

Золотой Век - Черкаські Мавпи 96:124 (29:26, 23:40, 27:33, 17:25)

Золотой Век: Унгурян - 25;Дробязко - 17

Черкаські Мавпи: Кобець - 24; Кольченко - 21; Джефферсон, Белфілд, Джуріч - всі по 12.

Перший матч:69:93



Отож, одна пара чвертьфіналістів відома: за право зіграти у Фіналі чотирьох БІПА побореться з Черкаськими Мавпами.