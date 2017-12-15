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НБА. Кливленд разобрался с Лейкерс, Даллас уступил Голден Стэйту

«Уорриорз» одержали восьмую победу подряд

  • 15.12.2017 10:08
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warriors.com. Кевин Дюрант
© warriors.com. Кевин Дюрант

«Атланта» – «Детройт» – 91:105 (31:30, 15:29, 18:26, 27:20)
«Атланта»: Ильясова (23), Д. Коллинс (15 + 7 подборов), Шрёдер (9 + 10 передач)
«Детройт»: Т. Харрис (19), Брэдли (18), Л. Гэллоуэй (17), Драммонд (12 + 19 подборов + 8 передач), Р. Джексон (11 + 5 передач), Буллок (10)

«Бруклин» – «Нью-Йорк» – 104:111 (26:32, 24:31, 32:24, 22:24)
«Бруклин»: Динвидди (26 + 7 подборов + 7 передач), Холлис-Джефферсон (25 + 7 подборов + 4 перехвата), ЛеВерт (15 + 5 подборов + 5 передач), ДеМарре Кэрролл (13)
«Нью-Йорк»: К. Ли (27), Майкл Бизли (15), Кантер (13 + 9 подборов), Порзингис (13)

«Кливленд» – «Лейкерс» – 121:112 (24:26, 39:34, 31:26, 27:26)
«Кливленд»: К. Лав (28 + 11 подборов), Л. Джеймс (25 + 12 подборов + 12 передач), Кальдерон (17 + 6 передач), Краудер (11), Уэйд (10 + 6 передач), Корвер (10)
«Лейкерс»: Ингрэм (26 + 6 подборов + 6 передач), Кузма (20 + 7 подборов), Болл (13 + 8 подборов + 11 передач), Д. Рэндл (13), Харт (11 + 10 подборов), Кларксон (11)

«Миннесота» – «Сакраменто» – 119:96 (32:22, 32:33, 31:16, 24:25)
«Миннесота»: Таунс (30 + 14 подборов + 5 передач + 5 блок-шотов), Уиггинс (22), Батлер (21 + 7 подборов + 9 передач), Т. Гибсон (12), Д. Тиг (10 + 6 передач)
«Сакраменто»: Д. Хилл (16), З. Рэндольф (15 + 9 подборов),Куфос (11 + 8 подборов), Хилд (10)

«Голден Стэйт» – «Даллас» – 112:97 (24:28, 24:20, 32:25, 32:24)
«Голден Стэйт»: Дюрэнт (36 + 11 подборов + 7 передач), К. Томпсон (25 + 5 подборов), Касспи (17 + 11 подборов)
«Даллас»: Новицки (18 + 9 подборов), Х. Барнс (16 + 7 подборов), Бареа (14 + 6 передач), Девин Харрис (13 + 6 передач + 4 перехвата), Феррелл (13)

Источник — Sport.ua

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