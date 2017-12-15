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НБА. Дюрэнт поцеловав болельщицу, в голову которой попал мяч

Форвард «Голден Стэйт» совершил необычный поступок

  • 15.12.2017 12:12
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nba.com. Кевин Дюрэнт
© nba.com. Кевин Дюрэнт

Форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрэнт во время матча с «Далласом» (112:97) поцеловал болельщицу.

В одном из игровых моментов мяч, после неудачного паса от Девина Харриса, попал прямо в лицо женщине, сидящей в первом ряду, а игроки «Уорриорз» подбежали узнать о ее самочувствии.

Больше других внимания проявил Кевин Дюрэнт – он поцеловал женщину в голову.

Источник — Facebook.com

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