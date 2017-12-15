НБА. Леброн Джеймс догнал Ларри Берда по числу трипл-даблов за карьеру

Форвард «Кливленда» Леброн Джеймс, набрав 25 очков, совершив 12 подборов и отдав 12 передач в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс», довёл общее количество трипл-даблов за карьеру до 59. Таким образом, он догнал Ларри Бёрда на шестом месте в истории лиги по этому показателю.



Теперь впереди Джеймс остаются только Уилт Чемберлен (78 трипл-даблов), Расселл Уэстбрук (88), Джейсон Кидд (107), Мэджик Джонсон (138) и Оскар Робертсон (181).