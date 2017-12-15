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НБА. Леброн Джеймс догнал Ларри Берда по числу трипл-даблов за карьеру

Форвард «Кливленда» вышел на шестую позицию в истории лиги по этому показателю

  • 15.12.2017 13:40
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Getty Images. Леброн Джеймс
© Getty Images. Леброн Джеймс

Форвард «Кливленда» Леброн Джеймс, набрав 25 очков, совершив 12 подборов и отдав 12 передач в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс», довёл общее количество трипл-даблов за карьеру до 59. Таким образом, он догнал Ларри Бёрда на шестом месте в истории лиги по этому показателю.

Теперь впереди Джеймс остаются только Уилт Чемберлен (78 трипл-даблов), Расселл Уэстбрук (88), Джейсон Кидд (107), Мэджик Джонсон (138) и Оскар Робертсон (181).

Источник — Планета Баскетбол

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