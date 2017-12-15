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Хімік впевнено виграв у Політехніка

Віце-чемпіон Суперліги здобув переконливу виїзну перемогу в Харкові

  • 15.12.2017 19:55
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Хід матчу
 
Южненці впевнено почали зустріч у статусі фаворита, завершивши стартові атаки влучаннями Петрова та Павлова. Однак і господарі не збиралися поступатися супернику перед своїми вболівальниками. Після точних штрафних Йовановича першим триочковим у матчі Рудаков до мінімуму скоротив відставання харків’ян. Після наступного обміну результативними атаками місцевим уболівальникам могло здатися, що «Політехнік» намагатиметься дати гідний бій віце-чемпіону. 
 
Та хоча в господарів і було це бажання, з його реалізацією справа не пішла. Южненці набрали обертів і наступний ривок 15:0 чітко окреслив перспективи команд у зустрічі. Наступний влучний триочковий Кузнецова жодним чином на перебіг подій не вплинув. Підсумкова перевага в 17 після першої чверті підтвердила статус фаворита гостей.
 
Наступна 10-хвилинка не змінила диспозицію сил на майданчику. «Хімік» методично йшов вперед, а господарі зрідка тішили глядачів триочковими та результативними атаками. То ж на велику перерву гості мали суттєву 18-очкову перевагу.
 
По перерві також не сталося суттєвих змін. Харків’яни пожвавішали від першої реалізованої атаки Барнса, однак за нею пішли два поспіль влучних триочкових Аріанса. Перевага гостей впевнено перетнула 20-очкову позначку, а до кінця ігрового відрізку впритул дійшла до наступного десятка.
 
Відтак сподіватися на якесь ігрове дива за таких обставин було марно. Южненці і надалі спокійно контролювали поєдинок. Складалося враження, харків’янам уже бракує сил, аби бодай зрідка тішити вболівальників ефектними діями. Южненці ж дозволяли собі бомбардувати кільце суперника з далеку, чи пробувати розтрощити його данками Аріанса.
 
У підсумку «Хімік» здобув шосту перемогу в 11-ти матчах, а у «Політехніка» вже 12-та поразка в 14 поєдинках.
 
Герої матчу
 
Найпомітнішими на майданчику стали южненці Аріанс та Сидоров, які не тільки вели за собою партнерів, а й забезпечили майже половину переможних очок команди.
 
«Політехнік» (Харків) – «Хімік» (Южне) – 53:88 (10:27, 13:14, 16:27, 14:20)
 
«Політехнік»: Рочняк, Козлов, Рудаков, Йованович, Остоджич; Кузнецов, Чугунов, Савченко, Колотілов, Барнс, Вуйович.
«Хімік»: Петров, Павлов, Марченко, Аріанс, Колтер; Мальчевський, Антипов, Скіра, Войналович, Сидоров.
 
Наступний матч
 
У наступному матчі «Політехнік» 21 грудня грає вдома проти «Дніпра», а южненці днем раніше зіграють у столичному Палаці спорту проти «Будівельника».

Источник — Федерация баскетбола Украины

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