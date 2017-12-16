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НБА. Денвер победил Нью-Орлеан, Детройт сильнее Индианы

Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА

  • 16.12.2017 09:25
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Метки
НБА
© НБА

«Хьюстон» – «Сан-Антонио» – 124:109 (31:16, 29:27, 32:29, 32:37)
«Хьюстон»: К. Пол (28 + 8 передач + 7 перехватов), Харден (28 + 7 подборов + 6 передач), Капела (18 + 10 подборов)
«Сан-Антонио»: Олдридж (16 + 6 подборов), Ловернье (14), Миллс (13)

«Бостон» – «Юта» – 95:107 (26:21, 13:25, 28:33, 28:28)
«Бостон»: Ирвинг (33 + 6 передач), Хорфорд (21 + 6 подборов + 7 передач), Ларкин (9)
«Юта»: Рубио (22 + 7 подборов + 5 передач), Митчелл (17 + 5 подборов + 9 передач), Йеребко (17 + 7 подборов)

«Филадельфия» – «Оклахома-Сити» – 117:119 3 ОТ (23:28, 24:27, 30:26, 17:13, 8:8, 9:9, 6:8)
«Филадельфия»: Эмбид (34 + 8 подборов + 6 передач), Редик (19 + 6 передач), Шарич (16 + 8 подборов)
«Оклахома-Сити»: Уэстбрук (27 + 18 подборов + 15 передач), Энтони (24 + 7 подборов), Джордж (24 + 5 подборов)

«Вашингтон» – «Клипперс» – 100:91 (25:18, 23:25, 27:21, 25:27)
«Вашингтон»: М. Скотт (22), Бил (20 + 11 подборов), Уолл (15 + 6 подборов + 5 передач)
«Клипперс»: Л. Уильямс (23 + 5 подборов + 4 передачи), Д. Эванс (15 + 6 подборов + 6 передач + 5 перехватов), Джордан (12 + 16 подборов)

«Денвер» – «Нью-Орлеан» – 117:111 ОТ (20:33, 26:25, 30:28, 28:18, 13:7)
«Денвер»: Г. Харрис (21 + 5 передач), Лайлс (19 + 7 подборов), Бартон (19 + 6 передач)
«Нью-Орлеан»: Казинс (29), Э. Дэвис (28 + 12 подборов + 5 блок-шотов), Дрю Холидэй (25 + 8 подборов + 6 передач)

«Индиана» – «Детройт» – 98:104 (19:27, 35:25, 20:34, 24:18)
«Индиана»: Оладипо (26 + 8 подборов), М. Тёрнер (24 + 8 подборов), Т. Янг (12 + 8 подборов)
«Детройт»: Драммонд (23 + 13 подборов), Буллок (15), С. Джонсон (13 + 6 подборов)

«Мемфис» – «Атланта» – 96:94 (17:21, 23:26, 32:26, 24:21)
«Мемфис»: Т. Эванс (22), Чалмерс (16), М. Газоль (13 + 6 подборов + 5 передач)
«Атланта»: Бэйзмор (19 + 5 подборов + 5 передач), Шрёдер (18 + 5 подборов + 11 передач), Принс (17)

«Милуоки» – «Чикаго» – 109:115 (30:33, 28:26, 24:23, 27:33)
«Милуоки»: Я. Адетокунбо (29 + 16 подборов), Миддлтон (29 + 6 подборов + 6 передач + 4 перехвата), Бледсо (12 + 7 передач)
«Чикаго»: Портис (27 + 12 подборов), Миротич (22 + 8 подборов), Р. Лопес (18 + 8 подборов)

«Орландо» – «Портленд» – 88:95 (20:24, 23:26, 23:25, 22:20)
«Орландо»: Вучевич (26 + 14 подборов), Д. Симмонс (15 + 5 подборов), Ди Джей Огастин (14)
«Портленд»: Лиллард (21), С. МакКоллум (20), Аль-Фарук Амину (15 + 5 подборов)

«Торонто» – «Бруклин» – 120:87 (30:20, 28:24, 33:20, 29:23)
«Торонто»: ДеРозан (31), Ибака (18 + 8 подборов), Валанчюнас (14 + 5 подборов), Лоури (10 + 10 подборов + 12 передач)
«Бруклин»: Стаускас (22 + 7 подборов), Уайтхэд (13), Окафор (10)

«Шарлотт» – «Майами» – 98:104 (19:24, 28:29, 24:26, 27:25)
«Шарлотт»: К. Уокер (25 + 5 передач), Ховард (15 + 16 подборов), Кидд-Гилкрист (13)
«Майами»: Эллингтон (16), Т. Джонсон (16), Уэйтерс (12 + 6 передач)

Источник — basket-planet.com

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